Чтобы остановить агрессивную толпу, полицейским пришлось применить водометы и слезоточивый газ.

В Турции толпа участников акции протеста против операции Израиля в секторе Газа пыталась прорваться на территорию американской военной базы. Чтобы остановить протестующих, полиция была вынуждена применила водометы и слезоточивый газ, пишет турецкое издание NTV.

Протесты возле базы "Инджирлик", расположенной на юге центральной Турции, организовал "Гуманитарный фонд защиты прав и свобод человека". Утверждается, что участники акции специально прибыли к американской базе из Стамбула и других турецких городов. NTV отмечает, что акция была согласована с властями, но должна была состояться в другом месте.

В определенный момент демонстранты попытались прорваться на военный объект. Чтобы не допустить этого, полицейские применили специальные средства для разгона протестующих.

Антиизраильские протесты в мире

Как писал УНИАН, на фоне военной операции ЦАХАЛа в секторе Газа по всему миру происходят протесты против действий израильской армии и в поддержку Палестины. Местами эти акции переходят границы закона, как это, к примеру было в российском регионе Дагестан, где произошел почти настоящий "еврейский погром".

А в США пропалестинские протестующие ворвались в здание Конгресса, где как раз проходили слушания на тему отправки американской помощи Украине и Израилю.

Вас также могут заинтересовать новости: