Сейчас проходит проверки этих граждан.

Эвакуироваться из Сектора Газа вызвалось 337 граждан Украины. Они преимущественно находятся преимущественно на юге региона возле пропуска "Рафах", что на границе с Египтом.

"Наши партеры требовали от Израиля отсрочить наземную операцию, поскольку она могла бы привести к неожиданному количеству жертв среди гражданского населения. Кроме того, идет речь о срочной эвакуации иностранцев из сектора Газа, в том числе и украинцев. На сегодня эвакуироваться вызвалось 337 граждан Украины, которые находятся преимущественно на юге сектора Газа возле пропуска "Рафах" на Египет. В целом количество иностранцев, находящихся в секторе Газа и готовых к эвакуации, приближается к десятку тысяч", - рассказал в эфире "Эспрессо" чрезвычайный и полномочный посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

По словам дипломата, все европейские правительства обратились к правительству Египта с просьбой содействовать как можно более быстрой организации эвакуации. Также пообщались с властями Израиля - наземная операция пока откладывается. Однако все понимают, что она начнется сразу после эвакуации иностранцев.

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"Проходит проверка тех украинцев, которые вызвались на эвакуацию. Происходит идентификация всех наших граждан. На сегодня мы установили, что около половины граждан, которые хотят эвакуироваться, имеют либо просроченные, либо поврежденные паспорта, то есть надо им вписать только что родившихся детей или давать временный документ свидетельства на возврат. И в дальнейшем, как только произойдет эвакуация из Сектора Газа, египтяне дают нам 48 часов, чтобы завезти наших граждан в Египет и дальше обеспечить их вылет в третьи страны. Речь идет об одной из соседних стран Украины. Наша эвакуационная группа готова, это консулы и военные, которые находятся в Египте. Они готовы подхватить наших граждан и провести эту эвакуацию", - пояснил Корнийчук.

Посол напомнил, что в 2021 году уже была проведена подобная эвакуация. Тогда вывозили около 200 граждан Украины, 20 молдавских граждан и 5 болгар. Сейчас партнеры, инициативные группы Украины, Молдовы, Болгарии и Польши работают по этому же принципу.

Война в Израиле - как это коснулось украинцев

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявляет о гибель уже 23 украинцев в результате нападения ХАМАС на Израиль.

По последним данным из Израиля через боевые действия уже выехали около 450 украинцев.

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