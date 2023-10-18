В украинском МИД имеют верифицированную информацию о 13 погибших и шести пропавших без вести гражданах Украины.

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявляет о гибели уже 23 украинцев, но в Министерстве иностранных дел Украины отмечают, что это данные Министерства внутренних дел Израиля, тогда как данные Украины пока отличаются.

Так, Бродский на своей странице в X со ссылкой на обновленный отчет сообщил, что "23 гражданина Украины были убиты "ХАМАСом" в результате нападения на Израиль". "Это второе после США количество убитых во время нападения иностранцев", - отметил он.

В то же время спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии УНИАН в контексте заявления Бродского отметил, что это данные МВД Израиля.

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"Но прошу обратить внимание, что там указывается, что это приблизительная статистика. Мы оперируем информацией, которую верифицировал МИД Украины: 13 погибших и 6 пропавших без вести", - подчеркнул он.

Убитые теростами ХАМАС украинцы в Израиле

Занеше первая леди Украины Елена Зеленская в телефонном разговоре с первой леди Израиля Михаль Герцог заявила, что по состоянию на 17 октября подтверждена гибель 13 граждан Украины в результате террористического нападения "ХАМАС" на Израиль.

Сегодня, 18 октября, посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что из страны из-за боевых действий выехали уже около 450 украинцев.

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