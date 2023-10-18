Вчера отправили бесплатно гроб с телом нашей гражданки, который похоронят в Одессе.

Следующий эвакуационный рейс из Тель-Авива (Израиль) планируется на 19 октября. Из страны из-за боевых действий уже выехали около 450 украинцев.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что на сегодняшний день из Израиля организовано три эвакуационных рейса.

"Всего вывезено около 450 граждан и спрос на эвакуацию существенно упал. Это означает, что те, кто пытались срочно эвакуироваться, уже выехали", - отметил посол в эфире телемарафона.

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При этом напомнил, что все рейсы были на Румынию.

"Обеспечили консульскую поддержку и самыми дешевыми билетами - стоимость около 400 евро, когда любые рейсы в Европу сейчас стоят от 1000-1500 евро", – рассказал он.

При этом добавил, что бесплатную эвакуацию провести не возможно, потому что на это нет бюджета. Посол добавил, что были жалобы от украинцев именно из-за того, что перелет не бесплатный.

"Вчера отправили бесплатно гроб с телом нашей гражданки, которая погибла, и сегодня отправляют ее несовершеннолетнего раненого сына в Молдову, а затем в Одессу на похороны мамы", - сообщил Корнийчук .

По его словам, следующий эвакуационный рейс из Тель-Авива планируется на 19 октября и на сайте посольства до сих пор зарегистрировано 1800 граждан Украины, которые согласились на оплату билета по "послевоенной цене".

Корнийчук рассказывая о ситуации в Тель-Авиве, отметил, что в городе пустой.

"Представьте себе Киев после Рождества - нет ни людей, ни машин. Сейчас большая угроза условно от террористов, чем от ракет", – добавил он.

По его словам, вчера и позавчера были перестрелки, полиция задерживала арабов, которые пытались совершить теракты на территории Тель-Авива на мотоциклах, из автомобилей.

"И это большая угроза, чем ракеты. Ракеты долетают редко. Не преуменьшаю опасность, но нельзя сравнивать самодельные штуки, которыми ХАМАС обстреливает часть Израиля, с теми ракетами, которыми обстреливают украинские города, в частности, Харьков, Херсон и Запорожье", - сказал он.

По его словам, люди в Израиле очень послушно идут в укрытие - часто это комната бронированная, когда слышат сигнал тревоги.

"И этого достаточно, чтобы защититься от ракет, которыми обстреливают Израиль", - добавил он.

По его словам, в городе много блок-постов. При этом добавил, что ситуация в стране обостряется, потому что есть обстрелы и со стороны Ливана.

Эвакуация украинцев из Израиля из-за нападения ХАМАС - последние новости

Через неделю после нападения боевиков ХАМАС, 14 октября, на Израиль из страны вылетел первый эвакуационный рейс с украинцами. На борту находилось 207 украинцев, в том числе более 60 детей.

16 октября из аэропорта Бен Гурион в Румынию вылетел второй эвакуационный борт со 155 гражданами Украины, из которых 107 женщин и 23 детей.

К сожалению эвакуировать украинцев из сектора Газа, где ведутся активные боевые действия, пока не удалось.

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