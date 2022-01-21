РФ не может указывать какой-либо стране, что делать, заявила министр обороны Испании.

Испания направила в Черное и Средиземное моря военные корабли для поддержки сил НАТО на фоне наращивания Россией военной мощи у границы Украины.

Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес, сообщает Reuters.

"Россия не может указывать какой-либо стране, что делать, поэтому НАТО будет защищать суверенитет любой страны, которая может или хочет вступить в НАТО", – подчеркнула министр обороны.

По ее словам, военный тральщик уже в пути, а фрегат должен отплыть в ближайшие три-четыре дня. Она также добавила, что власти Испании рассматривают возможность отправки истребителей в Болгарию.

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Как сообщал УНИАН, в ноябре 2021 года агентство Bloomberg опубликовало статью, где речь шла о рисках полномасштабного нападения России на Украину. Отмечалось, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы перемещением российских войск в сторону границы Украины.

17 декабря МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предложила НАТО отказаться от принятия Украины в Альянс, а также "от любой военной деятельности на территории Украины", предлагала США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В Брюсселе 12 января 2022 года состоялось заседание Совета НАТО-Россия, на котором обсуждались вопросы безопасности в Европе.

После заседания страны-члены НАТО призвали РФ немедленно уменьшить напряжение возле Украины и воздержаться от агрессивного размещения войск, а также призвали вывести войска с Украины, в частности, из Крыма.

Страны-члены НАТО подтвердили политику "открытых дверей" в отношении принятия новых членов и заявили, что не откажутся от размещения войск на восточных рубежах Альянса.

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