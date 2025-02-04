Таким образом президент США планирует перекрыть Ирану все пути к ядерному оружию.

Президент США Дональд Трамп подпишет директиву о "максимальном давлении" на Иран. Один из американских чиновников сообщил Reuters, что лидер США сделает это сегодня, передает Sky News.

По словам чиновника, Трамп планирует перекрыть Ирану все пути к ядерному оружию и противодействовать его "пагубному влиянию" на Ближнем Востоке.

Чиновник добавил, что ожидаются новые санкции и принудительные меры в отношении тех, кто уже нарушает существующие ограничения.

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США и Иран - последние новости

Ранее издание Axios писало, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху будет просить у президента США Дональда Трампа оружие, чтобы атаковать ядерные объекты Ирана. В то же время, по информации издания, Трамп заявил, что попытается заключить соглашение с Ираном, благодаря чему Израилю не нужно будет наносить такие удары.

Также сообщалось, что специальный представитель избранного президента США Дональда Трампа в Украине Кит Келлог сделал заявление по Ирану. Еще тогда он отмечал, что мир должен вернуться к политике "максимального давления" на Иран, чтобы превратить его в более демократическую страну.

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