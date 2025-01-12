Мир должен вернуться к политике "максимального давления" на Иран, считает Кит Келлог.

Мир должен вернуться к политике "максимального давления" на Иран, чтобы превратить его в более демократическую страну, заявил будущий специальный представитель избранного президента США Дональда Трампа в Украине Кит Келлог на мероприятии иранской оппозиции 11 января в Париже, пишет Reuters.

"Это давление является не только кинетическим, это не просто военная сила, но оно также должно быть экономическим и дипломатическим", - цитирует Келлога агентство.

По словам будущего спецпредставителя, есть возможность "изменить Иран к лучшему", но эта возможность не будет длиться вечно. Сейчас, подчеркнул Келлог, нужно "использовать слабость, которую сейчас видим". При этом он сказал, что "надежда есть", но нужны и действия.

Видео дня

Издание пишет, что присутствие Келлога в Париже, "даже если в личном качестве", свидетельствует о том, что группа иранских оппозиционеров "прислушивается к новой администрации США".

Впрочем, говорится в материале, непонятно, использует ли спецпредставитель Трампа свою поездку в Париж для встречи с французскими официальными лицами, чтобы обсудить Украину.

Визит Келлога в Украину: что известно

Как сообщал ранее УИНАН, представитель Трампа по вопросам Украины в начале января должен был посетить Украину и ряд других европейских столиц в рамках усилий по прекращению войны в Украине. В то же время он не планировал ехать в Москву во время своего турне.

Однако Келлог отложил свой визит в Киев. Теперь ожидается, что он отправится в Украину после вступления Трампа в должность.

В ОП объяснили отсрочку визита Келлога в Украину. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что пока неизвестно, когда Келлог приедет в Украину, но это обсуждается на коммуникационных площадках, на неформальных между Украиной и США.

Вас также могут заинтересовать новости: