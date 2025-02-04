Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, чтобы попросить оружие для ударов по ядерным объектам Ирана, пишет Axios, ссылаясь на свои источники.
По информации издания, Трамп и Нетаньяху должны обсудить иранскую ядерную проблему. В частности Трамп заявил, что попытается заключить соглашение с Ираном, благодаря чему Израилю не нужно будет наносить такие удары.
В то же время премьер-министр Израиля хотел бы иметь от Трампа гарантии, что тот предоставит ему оружие, которое необходимо для атаки по ядерным объектам Ирана, если переговоры не будут действовать.
"Вопрос нормализации отношений с Саудовской Аравией также, вероятно, будет затронут. Для Трампа и Нетаньяху мирное соглашение между Израилем и Саудовской Аравией является коронным", - подчеркнули в издании.
Израиль и США - последние новости
Как сообщал УНИАН, Дональд Трамп снял запрет бывшего президента США Джо Байдена на 2000-фунтовые бомбы для Израиля. Речь идет о 1800 бомб MK-84, которые сейчас находятся в США на хранении, однако скоро будут отправлены в Израиль.
Также стало известно, что Беньямин Нетаньяху поддержал американского миллиардера Илона Маска после его скандального жеста рукой. Известно, что Маск после инаугурации Трампа приложил правую руку к сердцу, а затем резко сбросил ее вверх. Такой жест сразу сравнили с нацистским приветствием.