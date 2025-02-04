Илон Маск и его DOGE не могут ничего делать без одобрения в Белом Доме.

Президент США Дональд Трамп заявил о существовании ряда ограничений, которые не позволяют миллиардеру Илону Маску предпринимать какие-либо действия в правительстве без одобрения Белого дома. Это было сказано на фоне растущей неразберихи относительно того, кто контролирует стремление Маска ликвидировать ряд государственных агентств, пишет The Wall Street Journal.

"Илон не может – и не будет – делать ничего без нашего одобрения, и мы дадим ему разрешение там, где это уместно. Где это неуместно – не дадим", — подчеркнул Трамп.

Эти слова были сказаны журналистам в Овальном кабинете всего через несколько часов после того, как команда Маска фактически закрыла Агентство США по международному развитию (USAID), назвав его "преступной организацией", которой "пора умереть".

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В итоге и.о. главы агентства был назначен госсекретарь Марко Рубио, который пообещал работать с Конгрессом над его дальнейшей судьбой.

Роль Маска в администрации Трампа

Маск, который владеет такими компаниями, как X, SpaceX и Tesla, направил более 250 миллионов долларов на избирательную кампанию Трампа.

Первоначально президент США заявил, что Маск станет сопредседателем нового ведомства под названием Министерство эффективности правительства (DOGE), однако некоторые участники проекта, включая второго сопредседателя, уже покинули его, оставив Маска с широкими полномочиями. Сейчас DOGE — это перепрофилированная часть Белого дома, но его функции и штат остаются неясными.

Например, Маск сначала набирал добровольцев для работы в DOGE, заявляя, что они не будут получать зарплату. В материале говорится, что сейчас, когда ведомство стало частью правительства, остаётся непонятным, получают ли его сотрудники оплату и могут ли они совмещать работу с другими должностями, что может вызвать конфликт интересов.

Кроме того, Маску присвоен статус "специального государственного служащего", что является временным назначением и позволяет ему работать в Белом доме в течение 130 дней без обязательного заполнения финансовых деклараций, необходимых для штатных сотрудников администрации.

Комментируя возможные конфликты интересов, Трамп заявил: "Если возникнет конфликт, мы не позволим ему приближаться к этому вопросу". При этом, американский президент не уточнил, кто именно будет блокировать Маска при необходимости. Но все больше конгрессменов из Демократической партии возмущены ролью Маска и его попытками либо ликвидировать агентства, либо резко сократить численность госслужащих.

"Это незаконное, неконституционное вмешательство в полномочия Конгресса угрожает жизням людей по всему миру", - заявил конгрессмен Джейми Раскин.

Другие новости про Илона Маска

Ранее УНИАН сообщал, что Маск обвинил агентство USAID в финансировании исследований биологического оружия, заявив, что, в частности, это касается COVID-19. Вскоре после этого аккаунт USAID в этой же соцсети был удален, а сайт оказался недоступным.

Кроме того, Илон Маск был выдвинут на Нобелевскую премию мира. Член Европейского парламента от Словении Бранко Гримс подал Маска на премию "за его последовательную приверженность фундаментальному праву человека на свободу слова, а следовательно, и на мир".

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