Иран прощупал возможности израильской стороны, полагает аналитик.

Третья мировая война не началась после того, как Иран атаковал Израиль со своей территории.

Такая атака является больше демонстрацией силы, чем началом какого-то большого противостояния, поделился мнением военный эксперт Павел Нарожный в эфире Radio NV. Аналитик предупредил, что Иран Израиль не оставит в покое, и израильской стороне нужно "готовиться к масштабным атакам". "…Или Иран использует часть арсенала, или накопит новые ракеты и снова ударит по Израилю", - добавил эксперт.

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По словам Нарожного, иранская сторона показала свои силы и прощупала возможности израильтян. "Вот что мы можем сделать! Мы не боимся Израиля, мы не боимся США. И мы готовы для таких ударов", - такая позиция Ирана, по мнению эксперт. "…сказать, что это выльется в широкомасштабный конфликт, в войну на земле, в воздухе или на море, я не могу", - заявил он.

Почему Иран напал на Израиль - что нужно знать

В начале апреля власти Ирана обвинили Израиль в нападении якобы на иранское консульство в столице Сирии Дамаске. Появилась информация, что жертвой атаки стал генерал Мохаммад Реза Захеди - командир подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции.

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контр-адмирал Даниэль Хагари отказался комментировать удар, однако сказал, что речь идет не о консульстве, а о военном здании, замаскированном под гражданское. Офицер добавил, что иранская сторона в в этом регионе в последние месяцы обостряет ситуацию.

Иран пригрозил Израилю "ответными мерами" за якобы нанесенный удар по "консульству". 14 апреля Иран начал масштабную воздушную атаку - в сторону израильской территории полетели десятки дронов-камикадзе и ракет. Кроме того, по Израилю был нанесен удар с территории Ливана.

В ЦАХАЛ сообщили, что большинство вражеских воздушных целей удалось перехватить. До территории Израиля долетели некоторые баллистические ракеты противника, они попали авиабазу Неватим.

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