По его словам, сейчас мы фактически находимся в периоде Третьей мировой войны с сильным гибридным аспектом.

С началом полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года завершилась вторая Холодная война и началась Третья мировая. Она может продолжаться или до завершения российско-украинской войны, или перекинется на другие страны.

Об этом во время круглого стола "Два года полномасштабной агрессии России. Война за Украину – война за Европу" сказал член-корреспондент Украинской академии геополитики и геостратегии, кандидат политических наук Станислав Желиховский, пишет Армия.Inform. По его словам, сейчас мы фактически находимся в периоде Третьей мировой войны с сильным гибридным аспектом.

"Это следует учитывать, потому что фактически мы видим, что не только Украина находится в конфронтации с Российской Федерацией, но и другие страны мира. И не только потому, что они поставляют те или иные виды вооружения, но и потому, что они также страдают от гибридных действий России", – пояснил он.

Если война не перекинется в горячей фазе на другие страны, а Путин останется у власти, может начаться третий этап Холодной войны. Тогда за 5-8 лет он может перерасти в столкновение РФ и НАТО.

Желиховский отметил, что Украина выстояла в начале вторжения и выиграла для мира уже два года времени.

"2-3 дня давалось на самом деле не Украине, 2-3 дня давалось всему свободному миру, всей Западной цивилизации. Миру, который предпочел жить по устоявшимся правилам, которые действовали в течение многих десятилетий", – добавил он.

Угроза Третьей мировой войны: другие новости

Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что эпоха относительного мира и стабильности уже закончилась. По его словам, Запад должен привлекать все общество в целом к противодействию глобальным угрозам, не ограничиваясь стандартными военными планами штабного руководства.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк говорит, что если Россия не проиграет в войне в Украине, то россияне атакуют тем или иным способом разные страны в Европе и, в конце концов, развяжут Третью мировую войну.

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