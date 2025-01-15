Глава МИД Литвы отметил, что его страна обсуждала этот вопрос с Францией.

Если Украина обратится к некоторым западным странам, включая Литву, с просьбой о введении войск, Вильнюс обсудит этот вопрос с союзниками. Об этом заявил глава МИД страны Кястутис Будрис в интервью LRT.

"Мы поговорим с нашими союзниками и партнерами о том, как это будет выглядить, и мы поговорим с Украиной об этом", - сказал он.

Будрис напомнил в разговоре с журналистами, что Литва никогда не исключала такой возможности.

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"Напомню, что после парижского саммита, когда президент Макрон пригласил президента Литвы, в том числе, обсудить инициативу расширения военного участия в Украине в различных формах, Литва не исключила такой возможности", - подчеркнул он.

Также глава МИД Литвы отметил, что Вильнюс остается контрибутором безопасности в регионе, внося свой вклад не только дипломатическим путем, но и другими средствами.

"Мы должны сейчас говорить о том, как это будет выглядеть, исходя из очень четкой и конкретной позиции, которая также передается новой администрации США, что Литва является контрибутором безопасности в регионе, а не только реципиентом. Если встанет вопрос, я не сомневаюсь, что литовский флаг будет там", - резюмировал Будрис.

Отправка иностранных войск в Украину - важные новости

Ранее генерал-лейтенант, экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко назвал условия, когда НАТО введет войска в Украину. По его словам, страны Балтии и Польша понимают, что если РФ захватит Украину, то они будут следующими.

Кроме того, премьер-министр Великобритании Кейр Стармер намекнул, что британские войска могут быть размещены на западе Украины для обучения солдат. Об этом говорил и министр обороны Великобритании Джон Хили.

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