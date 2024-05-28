По словам Игоря Романенко, страны Балтии и Польша понимают, что если РФ захватит Украину, то они будут следующими.

Страны НАТО могут ввести свои войска в Украину в случае серьезного успеха России на фронте. Об этом заявил в интервью Obozrevatel Игорь Романенко - генерал-лейтенант, экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Макрон эти точки уже сформулировал: Киев и Одесса. Но возможны другие варианты. Например, выход российской армии к городу Днепр. Сейчас Россия формирует группировку из двух армий, это резерв стратегического уровня. Это очень серьезная опасность. Если использовать этот резерв, можно выйти, в частности, на Запорожье. И это может быть именно тем прорывом, о котором идет речь", - пояснил Романенко.

Он также добавил, что страны Балтии и Польша должны объединиться и принять совместное решение. По мнению генерал-лейтенанта, в таком случае НАТО не поддержит решение этих стран.

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"НАТО в этом случае, наверное, займет такую позицию: вы сами в это ввязались, сами и расхлебывайте. Почему такие заявления делают в странах Балтии и Польше? Потому что они понимают, что следующими после Украины будут они. С военной точки зрения это рациональный подход - надо действовать на опережение", - добавил Романенко.

Возможный ввод иностранных войск в Украину: последние новости

Накануне немецкое издание Der Spiegel отметило, что власти стран Балтии и Польши допускают ввод войск в Украину, если российские оккупанты достигнут успеха.

По мнению Newsweek, идея ввода войск НАТО в Украину находит все больше сторонников в Европе.

Военный эксперт и полковник запаса Петр Черник считает, что в случае отправки, войска стран-членов НАТО не будут участвовать в прямой боевых действиях. Однако, они все равно могут помочь обороноспособности Украины.

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