Владимир Зеленский предупредил, что гарантии безопасности только от европейских стран, без участия США, не будут "достаточными" для обеспечения долгосрочной защиты Украины.

Страны Европейского Союза разошлись во мнениях относительно того, готовы ли они предоставить Украине долгосрочные гарантии безопасности от России без участия США.

Как пишет Financial Times, президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что гарантии безопасности только от европейских стран, без участия США, не будут "достаточными" для обеспечения долгосрочной защиты Украины от дальнейшей российской агрессии.

Зеленский также сказал, что не будет публично раскрывать никаких деталей обсуждений с западными странами относительно возможных гарантий безопасности.

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Как рассказали FT чиновники, осведомленные о ходе переговоров, некоторые лидеры выдвигали долгосрочные предложения по поддержке Украины, но мнения о том, что Европа может продолжать предоставлять гарантии безопасности без поддержки США, разошлись.

"Обязательные гарантии безопасности от европейских столиц, которые потенциально вовлекут их в войну с Россией, если Украина снова подвергнется нападению, невыполнимы без гарантии того, что США поддержат эти европейские армии", - цитирует FT слова чиновников.

Как отмечает издание, ранее президент Франции Эммануэль Макрон выдвинул идею отправки европейских войск в Украину для обеспечения соблюдения возможного мирного соглашения, "но многие другие столицы ЕС относятся к этой идее с глубоким скептицизмом, и неясно, будут ли такие миротворческие силы дополнять или заменять собой гарантии безопасности".

Введение миротворцев в Украину что известно

В Европе продолжаются дискуссии о возможном введении миротворцев на линию разграничения между Украиной и РФ в случае договоренности об окончании боевых действий.

В частности Германия объявила о своей готовности отправить миротворческий контингент в Украину. Но только в том случае, если соответствующий мандат должен быть принят и Украиной, и Россией.

Также министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что обучение украинских войск может быть перенесено из Великобритании на базы на западе Украины. В то же время, как писало The Times, есть опасения, что в таком случае они станут "целью" для российских ракет.

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