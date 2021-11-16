Основатель Tesla не мог продать роскошную недвижимость в течение нескольких месяцев, ему даже пришлось снижать цену.

Американский миллиардер Илон Маск наконец нашел покупателя для последнего из принадлежащих ему домов, который он оценил в миллиарды долларов. Большой особняк в районе залива Сан-Франциско инженер сначала оценивал в 37,5 миллиона долларов (около миллиарда гривень).

Об этом сообщает The New York Post.

Маск выставил этот дом на продажу в июне, однако только сейчас нашелся человек, который готов отдать за особняк инженера столь немалую сумму. Впрочем, инженеру пришлось снижать цену почти на 6 миллионов долларов.

Инженер уже заключил с покупателем предварительный договор. Если Маску удастся продать этот особняк, миллиардер наконец выполнит свое обещание, данное еще в 2020 году. Тогда он заявил, что продаст всю свою недвижимость.

К такому решению Маск пришел в ответ на критику по поводу своего огромного состояния. Инженера обвиняли в СМИ в том, что он якобы платит очень маленькие налоги, которые несоизмеримы с его доходами.

Читайте такжеИлон Маск потерял 50 миллиардов долларов за два дня из-за опроса в TwitterПлощадь последнего особняка, которым пока еще владеет Маск, составляет более 1,4 тысячи квадратных метров. В доме расположено 10 ванных комнат и столько же спален, огромная кухня и роскошный зал для банкетов. Помимо этого, особняк оснащен гаражом, где поместятся три авто, а возле него есть навес, под которым легко можно дополнительно припарковать восемь машин.

Сам Маск отмечал, что эта недвижимость имеет для него особенное значение. Поэтому инженер надеялся, что дом купит большая семья, которая будет счастлива жить в таком особняке.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Маск продал акции Tesla на 5 миллиардов долларов после опроса в Twitter

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Автор: Полина Кузенко