Опрос в Twitter вызвал резкое падение акций компании и потерю 50 миллиардов долларов за два дня.

Американский миллиардер Илон Маск продал акции своей компании Tesla на около 5 миллиардов долларов после опроса в Twitter, что повлек потерю 50 миллиардов долларов за несколько дней.

Об этом сообщает Bloomberg.

В среду акции компании Илона Маска выросли на 4,3%, сократив потери на этой неделе до менее 13%.

Агентство отмечает, что это была первая продажа доли Маска в Tesla за последние более 5 лет.

Читайте такжеДоллар удивляет: чего ждать от курса валют в четверг, 11 ноябряПоследний раз американский предприниматель продал акции в 2016 году, чтобы покрыть около 590 миллионов долларов налогов.

Что предшествовало

Накануне стало известно, что Илон Маск потерял за два дня 50 миллиардов долларов.

Резкий обвал акций Tesla случился из-за опроса бизнесмена в Twitter, в котором он поинтересовался мнением пользователей, надо ли ему продавать свою долю в компании.

За 45 минут до окончание опроса большинство проголосовавших (58%) высказались за продажу акций, а 42% - против. Всего в настоящее время проголосовали почти 3,5 миллиона пользователей соцсети.

Решение Маск принял после того, как сенатор-демократ от штата Орегон Рон Уайден предложил ввести новый налог, который коснется состоятельных людей, так называемый, "налог на миллиардеров".

Уайден хочет обязать наиболее состоятельных людей платить 23,8% с так называемой нереализованной прибыли, то есть прироста стоимости ценных бумаг, вне зависимости от того, продавали ли они часть своих активов, или же нет.

Сам Илон Маск выступает против этого законопроекта.

Считается, что этот налог затронет 700 самых богатых людей в Соединенных Штатах, пишет BBC. Критики этого предложения говорят, что стоимость акций может идти как вверх, так и вниз, следовательно, этот налог постоянным и безусловным быть не может.

Автор: Яна Ставская