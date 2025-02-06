Илон Маск распространил фейк о 'покупке' звезд Голливуда ради рейтингов Зеленского

В видео говорится, якобы Анджелина Джоли, Бен Стиллер и другие голливудские звезды получили миллионы от USAID за поездку в Украину.

Миллиардер Илон Маск сделал репост неправдивого видео в социальной сети X (Twitter), в котором говорится якобы USAID платил американским знаменитостям за поездку в Украину.

"Знаете ли вы, что USAID потратил ваши налоги на финансирование поездок знаменитостей в Украину, чтобы повысить популярность Зеленского среди американцев?", - говорится в публикации, которую распространил Илон Маск и которую уже увидели более 3,6 миллионов человек.

В ролике, в котором используется логотип медиа ENews, сообщается, что Анджелина Джоли якобы получила за поездку в Украину 20 миллионов долларов, Орландо Блум - $8 млн, Шон Пенн - $5 млн, Бен Стиллер - $4 млн и самую маленькую сумму будто бы получил Жан-Клод Ван Дамм - $1,5 миллиона. При этом под видео содержится примечание, в котором говорится, что видео сфабриковано и нет никаких доказательств, что ENews действительно публиковало такой материал.

Видео дня

Опровергнуть фейковую информацию пришлось лично Бену Стиллеру. Он в публикации в X заявил, что эту информацию распространили россияне.

"Я полностью самофинансировал свою гуманитарную поездку в Украину. Не было никакого финансирования со стороны USAID и, конечно, никакой оплаты", - отметил он.

Другие новости об Илоне Маске

Ранее УНИАН сообщал, что Билл Гейтс осудил вмешательство Илона Маска в европейскую политику. "Другие страны, возможно, должны принять гарантии, чтобы убедиться, что сверхбогатые иностранцы не искажают их выборы", - отметил американский бизнесмен.

Кроме того, Трамп намекнул, что может "связать руки" Маску после его "перестановок" в Вашингтоне. "Илон не может – и не будет – делать ничего без нашего одобрения, и мы дадим ему разрешение там, где это уместно. Где это неуместно – не дадим", — подчеркнул президент США.

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