Маск раскритиковал текущую стратегию вооружения США.

Миллиардер Илон Маск заявил о необходимости полностью переработать американские оружейные программы, в противном случае США "с треском" проиграют следующую войну. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Маск написал, что текущая сторатегия США сейчас заключается в "производстве небольшого количества оружия по высокой цене для ведения вчерашней войны". Очевидно, он имел в виду то, что нынешнее вооружение не соответствует современным реалиям.

"Если не будут сделаны немедленные и кардинальные изменения, Америка с треском проиграет следующую войну", - предупредил Маск.

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Илон Маск - новости

Ранее Маск заявил, что он работает над закрытием американского агентства помощи иностранным государствам USAID. Он также обвинил агентство USAID в финансировании исследований биологического оружия, заявив, что, в частности, это касается COVID-19.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил о существовании ряда ограничений, которые не позволяют Маску предпринимать какие-либо действия в правительстве без одобрения Белого дома.

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