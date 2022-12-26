Его добавили в базу данных людей, которых стремятся поймать российские силовики.

В Российской Федерации объявили в розыск Христо Грозева — известного журналиста и расследователя Bellingcat. Его карточка появилась в базе данных Министерства внутренних дел РФ.

Об этом сообщил портал "Медиазона". Сотрудники издания обнаружили Грозева в перечне личностей, которых стремятся поймать российские силовики. В базе данных сказано, что расследователь "разыскивается по статье УК". Однако какой именно, в карточке не упоминается.

Уточнение на этот счет сделало пропагандистское издание "РИА Новости". Источник портала якобы рассказал, что против Грозева возбудили уголовное дело "о распространении фейков про российскую армию". А до этого расследователя признали "иностранным агентом".

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Последние расследования Грозева

Журналист выяснил, что шпионы из РФ, которых в ноябре задержали на территории Швеции, ранее жили в одном доме с сотрудниками Главного разведывательного управления России.

Грозев также рассказал, чем занимался террорист Игорь Стрелков-Гиркин в рядах армии оккупантов: "Команда Bellingcat годами изучала материалы о подозреваемых в крушении MH17. Что касается местонахождения Гиркина: он не воюет на фронте в Украине, а работает в российской армии. Он обучает и вербует добровольцев на войну".

В конце октября Грозев подробно рассказал о рашистах, которые наводят ракеты на Украину. Это молодые люди со специализированным образованием. От них не ожидаешь убийств сотен мирных жителей.

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