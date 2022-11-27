Христо Грозев выявил, что супружеская пара, задержанная в Швеции по подозрению в шпионаже, владеет в Москве квартирой в том же доме, что и публично "засвеченные" агенты ГРУ.

Представители российских спецслужб раз за разом проваливаются из-за публичной доступности данных, по которым можно проследить их связи.

Об этом написал в Twitter создатель расследовательской группы Bellingcat Элиот Хиггинс.

По словам Хиггинса, один из руководителей Bellingcat Христо Грозев выявил, что супружеская пара, задержанная 22 ноября в Швеции по подозрению в шпионаже, с 1999 года владеет в Москве квартирой в том же доме, что и публично "засвеченные" агенты и руководители ГРУ РФ.

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Ранее в СМИ были названы имена задержанных - это Сергей Скворцов и Елена Кулькова. По доступным данным, они и члены их семьи с 1999 года являются собственниками квартиры в Москве по адресу ул. Зорге, 36.

В этом же доме одна из квартир принадлежит сотруднику военной разведки ГРУ Денису Сергееву, которого подозревают в отравлении в Великобритании Сергея Скрипаля. Хиггинс отметил, что Сергеев под именем Сергея Федотова в 2015 году участвовал в отравлении болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева.

Другая квартира в том же доме принадлежит генерал-майору Андрею Аверьянову, который возглавляет воинскую часть 29155 ГРУ, она же "161 учебный центр", в котором проходят подготовку сотрудники ГРУ.

Еще одна квартира по адресу ул. Зорге, 36, принадлежит генерал-майору ГРУ Андрею Ильиченко.

Точно неизвестно, проживали по этому адресу арестованные в Швеции россияне или нет, так как они переехали в страну вскоре после приобретения квартиры.

Как сообщили шведские официальные лица, Скворцов и Кулькова подозреваются в том, что они с 2013 года участвовали в шпионской деятельности против США, а с 2014 года – против Швеции.

Российские шионы в Европе

Бывший охранник посольства Великобритании в Берлине Дэвид Баллантайн Смит признал себя виновным в шпионаже в пользу России в период работы в Германии. Ему были предъявлены обвинения в передаче информации о лицах, работающих в посольстве, российским чиновникам и спецслужбам, и в сборе дополнительных сведений о деятельности посольства.

В то же время глава британской контрразведки МИ-5 Кен Маккаллум заявил, что за время войны РФ против Украины по российской разведывательной сети за рубежом был нанесен самый сильный удар в современной истории.

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