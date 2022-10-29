Российские ракеты не являются такими уж высокоточными, как о них заявляется в характеристиках, а качество работы инженеров-наводчиков тоже низкое.

Россияне, которые занимаются программированием и наводкой ракетных атак по территории Украины, абстрагируются от своей работы в обычной жизни и не осознают последствия своих действий.

Такое мнение высказал журналист-расследователь проекта Bellingcat Христо Грозев в интервью российской журналистке Юлии Латыниной.

"Для меня шоком было именно человеческая сторона вопроса. Большинство из этих людей - они молодые люди очень хорошо образованные. Многие из них после специализированного образования были абсолютно такими урбанизированными молодыми людьми. То есть реально никакой там идеологии у них в голове не было последние по крайней мере года, они там тусовались на западной музыке, путешествовали по миру. Один из них стал практически блогером, который любимые ему голливудские фильмы описывал, постоянные делал рецензии. Людьми, от которых не ожидаешь, что они вдруг станут там за какую-то идею убивать тысячи людей. Вот это было для меня самое странное, как они это воспринимают", - сказал Грозев.

По его словам, эти российские убийцы смотрят на свою преступную деятельность, как на компьютерную игру.

"Ну невинное объяснение здесь для меня такое, что они просто абстрагируются полностью от своей работы, они смотрят на это, как на компьютерную игру. То есть они работают, ну там летят с такими очками, которые симулируют реальность. Они реально пролет ракеты как игру записывают, и потом уже не думают, что происходит с этим. Что действительно меня самое поразительное было - это абстрагирование от эффекта их работы и невозможность нам даже их вернуть в реальность нашими вопросами", - говорит журналист.

Грозев считает, что российские ракеты не являются такими уж высокоточными, как о них заявляется в характеристиках.

"Эти ракеты по спецификациям должны иметь отклонение максимальное от цели примерно от 5 до 7 метров. Ну что более-менее делать их высокоточными. Но когда мы начали изучать, даже российских экспертов, которые там прогосударственные, то еще при создании, при первых опытах с этими ракетами учебными было сказано, что ну 30-50 метров, а не 3-5. Так что видите, это уже означает, что ракеты не такие высокоточные", - говорит Грозев.

Еще одной стороной, почему российские ракеты попадают в гражданские объекты, журналист-расследователь называет качество работы самих программистов и наводчиков, которые в рабочее время занимаются посторонними вещами.

"Они там сидят покупают и продают монеты, покупают всевозможные вещи, зарабатывая деньги в течение рабочего дня. Полковник Багнюк вообще на рабочий адрес генерального штаба армии РФ, Знаменка 19, себе заказывал, чтобы ему курьерская служба привозила то, что он покупает на Avito. Многие другие сидели все время на сайтах знакомств и не только знакомств. Дошло до того, что один из них в течение рабочего дня договаривался о цене с проститутками. Это буквально за пару часов до прилетов в Киев 16 октября. Так что вот это тоже нельзя считать качественной работой", - отмечает Грозев.

Также журналист отмечает, что этих военных преступников до сих пор никто не привел к ответственности за гражданские жертвы.

"Значит это как минимум если не требуется, то толерируется. Конечно это можно считать прямо военным преступлением, то, что нету коррекции после первых примеров с человеческими гражданскими жертвами, - сказал Грозев.

Он также отметил, что шокирован присутствием среди этих сотрудников сторонников "либерального" российского оппозиционера Навального.

"Для меня был самым большим шоком то, что человек либерал... Ну вообще посмотреть на него - он вообще не отличается никак от какого-то скандинавского 25-летнего человека. Но вот он идет на работу и убивает людей", - сказал Грозев.

Расследование о российских наводчиках ракет на Украину

24 октября журналисты-расследователи The lnsider, Bellingcat и Der Spiegel вычислили, кто наводит "высокоточные" ракеты на гражданские объекты Украины. Журналисты установили имена и должности этих убийц.

Занимаются этими военными преступлениями инженеры секретного подразделения в составе главного вычислительного центра вооруженных сил России, которое определяет полетные задания для так называемых высокоточных ракет.

Всего журналисты-расследователи идентифицировали 30 военных российских инженеров. Большинство из них – молодые мужчины и женщины, имеющие опыт в сфере информационных технологий и разработке компьютерных игр.

Позже Христо Грозев рассказал, как удалось установить личности этих российских инженеров-убийц. Их нашли среди выпускников институтов, специализирующихся на космических и стратегических ракетах.

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