Новый американский президент хочет восстановить трансатлантический альянс и это хорошо, но Европа теперь требует других отношений.

Через две недели после инаугурации президента США Джо Байдена лидер Франции Эммануаль Макрон публично заявил о важности диалога с Москвой. Он сказал, что Россия - часть Европы, от которой нельзя просто отвернуться. И Европа должна быть достаточно сильной, чтобы защитить собственные интересы.

30 декабря, за считанные недели до инаугурации, Евросоюз подписал важное инвестиционное соглашение с Китаем. И это произошло всего через несколько дней после того, как советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан попросил Европу провести "консультации" по Китаю, намекнув, что не стоит торопиться со сделкой.

"Поэтому несмотря на то, что США "перезагружаются" под лидерством нового Белого дома, Европа чертит собственный курс в отношении России и Китая, который не обязательно совпадает с целями Байдена. Это бросает вызов желанию нового американского президента отстроить союз с континентом после Трампа", - пишет New York Times.

Читайте такжеБайден уверяет, что США будут защищать всех союзников по НАТОИздание напоминает, что Байден десятилетиями посещал Мюнхенскую конференцию по безопасности, что закрепило за ним репутацию адвоката трансатлантической солидарности. Выступая на конференции два года назад, Байден говорил о том вреде, который администрация Трампа нанесла когда-то мощным отношениям между США и главными столицами Европы, выстроенным после Второй мировой войны.

"Это должно закончиться. Мы вернемся", - сказал Байден, пообещав, что США вновь возьмут на свои плечи "ответственность лидерства".

На нынешней конференции он повторил это обещание и призвал к более консолидированному фронту Запада против антидемократических угроз со стороны России и Китая. Со многих точек зрения такая риторика воспринимается лидерами Европы как хороший сигнал после четырех лет токсичной и часто пренебрежительной дипломатии Дональда Трампа. Но если под словом "лидерство" Байден подразумевает возврат старой американской формулы "мы решаем, вы поддерживаете", тогда многие европейцы могут не согласиться. Они чувствуют, что того мира больше нет. И Европа не должна вести себя как младший помощник Америки в битвах, которые решает Вашингтон.

Демонстративное соглашение ЕС с Китаем, а также примирительная риторика лидеров Франции и Германии о России намекают, что у Европы есть свои интересы и мысли о том, что делать с двумя главными врагами США. И эти взгляды и интересы осложнят дипломатию Байдена.

"Байден сигнализирует о все более жестком подходе к России и к Китаю, а также определяет новую глобальную Холодную войну против авторитаризма", - сказал директор Европейского совета по иностранным отношениям Джереми Шапиро.

Читайте такжеBloomberg: Байден сможет давить на Кремль благодаря продлению действия ядерной сделкиПо его словам, это заставляет многих европейских лидеров нервничать. А другие региональные эксперты говорят, что Европа проявляет меньший энтузиазм в отношении этого, чем администрация Байдена надеялась.

"Всегда было четкое понимание, что мы не сможем просто прийти и заявить: "Эй, народ, мы вернулись. Но несмотря на это, думаю, оставался оптимизм, что это сделать будет легче, чем казалось", - сказала Андреа Кендалл-Тейлор, которая была кандидатом на пост директора Совета национальной безопасности США по вопросам России, но не согласилась на эту должность по личным причинам.

"После замораживания отношений во времена Трампа, я ожидал большего потепления. Но пока его не вижу", - сказал старший научный сотрудник Немецкого фонда Маршалла Ульрих Шпек.

Байден быстро предпринял самые легкие шаги к примирению и объединению с Европой. Отдельно, США вернулись к Парижскому климатическому соглашению, сосредоточились на многостороннем подходе и защите прав человека, а также объявили о намерении вернуть ядерное соглашение, подписанное с Ираном в 2015 году. Но создать союз против России и Китая будет значительно сложнее.

Китай может и главный соперник для США, но он уже давно важный торговый партнер для Европы. И хотя европейские лидеры считают Пекин систематическим соперником и конкурентом, они также видят в нем партнера и точно не врага. Россия остается вооруженным ядерным арсеналом соседом. И этот сосед хоть и жесток, но имеет свои финансовые и эмоциональные рычаги влияния.

Читайте такжеWashington Post: Все попытки Запада "перезагрузить" отношения с Россией проваливаются, почему?За время, пока Байдена не было в Белом доме, Великобритания, которая исторически была наиболее надежным дипломатическим партнером США, вышла из Евросоюза. Теперь она не так эффективно координирует свою внешнюю политику с союзниками на континенте.

"Того изысканного британского взгляда на мир просто нет. Не думаю, что США уже дипломатично и стратегически переплелись с Европой", - сказал бывший госсекретарь и посол США в НАТО времен администрации Джорджа Буша-младшего Николас Барнс.

Позиция США по Украине: заявление Байдена

19 февраля президент США Джо Байден объяснил важность отстаивания суверенитета и территориальной целостности Украины: "Путин стремится ослабить Европейский проект и наш альянс НАТО. Он хочет подорвать трансатлантическое единство и нашу решимость, поскольку для Кремля значительно проще запугивать и угрожать отдельным государствам, чем вести переговоры с сильным и тесно объединенным трансатлантическим сообществом".

По этой причине отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины, подчеркнул Байден, и в дальнейшем имеет жизненно важное значение для Европы и Соединенных Штатов.

"Именно поэтому реагирование на российскую безответственность и на хакерские атаки компьютерных сетей в Соединенных Штатах и по всей Европе и в мире играет критическую роль для защиты нашей коллективной безопасности", - добавил президент США.

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Перевод: Лесь Дымань