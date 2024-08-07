США передислоцируют самолеты на свою базу на Ближнем Востоке.

США направили истребители на свою базу на Ближнем Востоке в рамках подготовки к возможной атаке Ирана на Израиль.

Как сообщает The Times of Israel, около дюжины истребителей F/A-18 и разведывательный самолет E-2D Hawkeye вылетели с авианосца USS Theodore Roosevelt в Оманском заливе и прибыли на военную базу США на Ближнем Востоке.

Как пишет издание, министр обороны США Ллойд Остин приказал усилить военное присутствие в регионе, поскольку чиновники обеспокоены эскалацией насилия на Ближнем Востоке после убийств на прошлой неделе высокопоставленного командира Хезболлы в Ливане и главного политического лидера ХАМАС в Иране в результате предполагаемых израильских ударов.

Видео дня

"Ожидается, что наземное размещение самолетов ВМС будет временным, поскольку эскадрилья истребителей ВВС F-22 направляется на ту же базу из своей домашней станции на Аляске. Ожидается, что около дюжины F-22 прибудут на Ближний Восток в ближайшие дни", - пишет издание.

При этом, как отмечает The Times of Israel, неясно, как долго все самолеты будут оставаться вместе на базе. Это может зависеть от развития ситуации в ближайшие несколько дней.

Ситуация на Ближнем Востоке

Как сообщал УНИАН, после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании Иран набросился на Израиль с обвинениями и заявил о "суровом наказании". Ряд стран, среди которых Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция и Канада, призвали своих граждан как можно скорее покинуть Ливан. Украина уже эвакуировала 30 своих граждан из Ливана.

СМИ писали, что Израиль готовится к многодневному обстрелу с двух направлений.

Ливанская вооруженная группировка "Хезболла" осуществила серию беспилотных и ракетных атак на север Израиля во вторник, но предупредила, что ее долгожданное возмездие за убийство Израилем одного из высокопоставленных чиновников группировки еще впереди.

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