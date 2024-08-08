Известно, что в последнее время на израильско-ливанской границе обостряются столкновения между странами.

Официальные лица Сирии поделились новым предупреждением Израилю из-за обострения региональной напряженности, которое было частично вызванного смертоносным ударом по оккупированной территории, на которую претендуют обе страны, пишет Newsweek.

"Атака, в результате которой погибли десятки детей и подростков, произошла в конце прошлого месяца в городе Мадждал-Шамс, где большинство населения составляют арабы-друзья, в той части Голанских высот, которая находится под контролем Израиля с 1967 года, но остается международно признанной частью Сирии. Израиль возложил ответственность за удар на ливанское движение "Хезболла" и ответил на прошлой неделе убийством в южном Бейруте высокопоставленного военного группировки Фуада Шукра, по сообщениям, вместе с двумя детьми", - напомнили в материале.

В то же время в Хезболле отрицают ответственность за нападение в Маджаль-Шамс и пообещали отомстить за убийство Шукра, которое произошло из-за обострения столкновений на израильско-ливанской границе и войны, которая идет между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа.

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В заявлении, которое получило издание Newsweek, миссия Сирии при ООН сообщила, что страна "категорически отвергает израильские обвинения относительно инцидента в Мадждаль-Шамсе" и защищает позицию "Хезболлы", члена связанной с Ираном "Оси Сопротивления", которая поддерживает ХАМАС в 10-месячной войне в Газе.

"Сирийская Арабская Республика осуждает отвратительное преступление, произошедшее в сирийском городе Мадждал-Шамс, которое привело к мученической смерти двенадцати сирийских детей и ранению других, и подтверждает ответственность израильской оккупации за это греховное нападение, которое израильские оккупационные власти использовали для ложных обвинений других сторон и поиска поводов для продолжения своих нападений на страны региона", - говорится в сообщении сирийской миссии.

Также из-за угроз мести со стороны Ирана из-за убийства председателя политбюро Хамаса Исмаила Хании в Тегеране менее чем через день после смерти Шукра, сирийская миссия предупредила, что "израильские оккупационные власти несут полную ответственность за любую эскалацию в регионе и ее последствия".

В то же время сирийское представительство раскритиковало Вашингтон в заявлении, переданном Newsweek, подчеркивая, что "оккупированные сирийские арабские Голаны были, есть и будут оставаться сирийской территорией, что подтверждается всеми соответствующими резолюциями Организации Объединенных Наций, в частности, Резолюцией 497 от 1981 года", которая отрицает признание суверенитета Израиля над спорным регионом.

"Сирия подчеркивает, что население Голан является сирийскими арабскими гражданами, которые были, есть и будут оставаться неотъемлемой частью сирийского народа, и они остаются преданными своей принадлежности к своей родине Сирии и своей национальной идентичности, и они отвергают израильскую оккупацию и с нетерпением ждут ее окончания и прекращения преступной практики против них", - говорится в сирийской миссии.

Ситуация на Ближнем Востоке - последние новости

Ранее издание Politico написало, что Иран может изменить свои планы по обстрелу Израиля, поскольку администрация США пытается избежать эскалации кофликта на Ближнем Востоке.

"В последние дни администрация Байдена работает по дипломатическим каналам, привлекая своих ближневосточных союзников, чтобы убедить Тегеран пересмотреть решение о военной атаке на Израиль. По словам двух высокопоставленных американских чиновников, они предупредили Иран, что массированный удар только усилит напряженность и создаст риск прямой конфронтации между двумя странами", - говорится в материале издания.

Также сообщалось, что Соединенные Штаты Америки недовольны тем, что Израиль не предупредил страну об операции по убийству лидера группировки ХАМАС Исмаила Хании. По данным американских СМИ, чиновники администрации Джо Байдена были разъярены решением о ликвидации Хании. В Белом доме выразили опасения, что это может перечеркнуть месяцы тщательных переговоров о перемирии в секторе Газа.

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