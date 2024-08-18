Долгое время он ограничивал свои контакты несколькими высокопоставленными боевиками, жил и работал в центре Бейрута.

В конце июля израильские военные смогли ликвидировать одного из главных командиров ливанской террористической группировки "Хезболла" Фуада Шукра. Он был убит точным ракетным ударом в центре Бейрута.

Издание Wall Street Journal узнало подробности этой операции. Журналисты напомнили, что Шукр был самым скрытным командиром "Хезболлы". Много времени он ограничивал свои контакты несколькими высокопоставленными боевиками, жил и работал в центре Бейрута. Его дом и офис были в одном здании, поэтому ему практически не приходилось выходить из него. Даже соседи почти не видели главаря боевиков. "Мы слышали имя, но никогда его не видели. Он был как призрак", - сказал один из них журналистам.

После атаки боевиков "Хезболлы", в результате которой в одном из израильских сел погибли 12 детей, Шукру позвонили на мобильный телефон. "Его попросили выйти из офиса и зайти в квартиру. Так террорист поднялся со второго на седьмой этаж",- сообщило издание со ссылкой на свои источники.

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Звонком израильские военные выманили Шукра на верхний этаж здания - если бы удар пришелся по офису боевика на нижних этажах, могли бы пострадать другие люди и здания. Как только Шукр поднялся в квартиру, израильские военные нанесли ракетный удар, в результате которого террорист погиб.

Источники издания допустили, что спецслужбы Израиля получили доступ ко внутренней коммуникации "Хезболлы", поскольку протоколы безопасности группировки запрещают принимать звонки от неизвестных абонентов.

Израиль и "Хезболла"

Ливанская вооруженная группировка "Хезболла" осуществила серию беспилотных и ракетных атак на север Израиля во вторник, но предупредила, что ее долгожданное возмездие за убийство Израилем одного из высокопоставленных чиновников группировки еще впереди.

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