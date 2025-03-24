Премьер-министр Дании Метте Фредериксен ясно дала понять, что ни Дания, ни Гренландия не просили об этом визите.

Высокопоставленные чиновники США на этой неделе посетят Гренландию. Этот визит состоится на фоне заявлений президента США Дональда Трампа об аннексии острова.

Как пишет The New York Times, делегацию возглавит Уша Вэнс, жена вице-президента Дж. Д. Вэнса, в состав также войдут советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц и министр энергетики Крис Райт.

Уолтц и Райт планируют посетить космическую базу Питуффик, военную базу США в Гренландии. Белый дом сообщил, что там они получат инструктаж от американских военнослужащих. Затем они присоединятся к Вэнс, чтобы посетить исторические места и принять участие в национальной гонке на собачьих упряжках.

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Брайан Хьюз, пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома, сказал, что команда США "уверена, что этот визит дает возможность построить партнерские отношения, которые уважают самоопределение Гренландии и способствуют экономическому сотрудничеству".

При этом премьер-министр Гренландии Муте Б. Эгеде крайне резко отреагировал на предстоящий визит, заявив, что попытки гренландцев быть дипломатичными просто "отскакивают от Дональда Трампа и его администрации в их миссии владеть и контролировать Гренландию".

В особенную ярость его привело участие в делегации Майка Уолтца.

"Что делает советник по национальной безопасности в Гренландии? Единственная цель — продемонстрировать власть над нами… Его одно лишь присутствие в Гренландии, несомненно, укрепит веру американцев в миссию Трампа, и давление усилится", - заявил он.

Другие гренландские чиновники пожаловались на неподходящее время визита, указав, что в Гренландии только что прошли парламентские выборы, а новое правительство даже не было сформировано.

"Тот факт, что американцы прекрасно знают, что мы находимся в процессе переговоров, в очередной раз демонстрирует неуважение к гренландскому народу", — сказал Йенс-Фредерик Нильсен, лидер самой популярной политической партии.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен также ясно дала понять, что ни Дания, ни Гренландия не просили об этом визите.

"Визит из Соединенных Штатов нельзя рассматривать в отрыве от публичных заявлений, которые были сделаны… Это то, что мы воспринимаем серьезно". – подчеркнула она.

Трамп претендует на Гренландию

Ранее Дональд Трамп заговорил о планах относительно Гренландии. В частности он пообещал острову миллиардные инвестиции, новые рабочие места и экономический рост.

"Если вы хотите, вы можете стать частью самой прекрасной страны в мире, Соединенных Штатов", - обратился он к гренландцам.

Также президент США заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов "для международной мировой безопасности". По его словам, США защитят Гренландию и сделают ее богатой.

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