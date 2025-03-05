По мнению президента США, Гренландия и Панамский канал должны быть под контролем США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов "для международной мировой безопасности". Также он объявил о намерении забрать под контроль США Панамский канал. Об этом он сказал в своем выступлении перед Конгрессом 5 марта.

Обращаясь к гренландцам, он отметил, что США решительно поддерживают их право определять свое будущее.

"И если вы захотите, мы приветствуем вас в Соединенных Штатах Америки. Нам нужна Гренландия для национальной безопасности и даже международной безопасности, и мы работаем со всеми, кто участвует, чтобы попытаться ее получить, но она нам действительно нужна для международной мировой безопасности, и я думаю, что так или иначе мы ее получим", - сказал Трамп.

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Он добавил, что США защитят Гренландию и сделают ее богатой.

"И вместе мы поднимем Гренландию до неслыханных ранее высот", - подчеркнул президент США.

Также Трамп в своей речи сказал о возвращении под контроль США Панамского канала.

"Мы заберем в свое пользование Панамский канал. Он был построен американцами для американцев", - подчеркнул американский лидер.

Планы Трампа по Гренландии: важные новости

Как сообщал ранее УНИАН, Трамп в свой первый день на посту заявил, что Гренландия нужна США для борьбы с Россией и Китаем. Мол, Дания не способна обеспечить надлежащий контроль над этой территорией, поэтому США хотят ее забрать.

В то же время, как свидетельствует опрос общественного мнения компании Verian, 85% гренландцев не хотят, чтобы их арктический остров стал частью США. Почти половина жителей Гренландии также считают, что интерес президента США Дональда Трампа к этой территории является угрозой.

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