Там отметили, что широкое международное сообщество не поддерживает никаких попыток разделения суверенной территории Украины.

В Государственном департаменте США сравнили международную изоляцию путинского режима в РФ с изоляцией режима Башара Асада в Сирии, который международное сообщество обвиняет в многочисленных нарушениях прав человека.

Заявление Госдепа прозвучало после того, как Сирия объявила о признании так называемых "ЛНР/ДНР", передает Голос Америки.

"Признание режимом Асада так называемых Луганской и Донецкой "народных республик" свидетельствует о совместной изоляции режима и президента Путина", - заявил представитель Госдепа Нед Прайс.

"Широкое международное сообщество не поддерживает никаких попыток разделения суверенной территории Украины", - говорится в заявлении чиновника.

Напомним, режим Башада Асада в Сирии, который поддерживает Россия, находится под значительными международными санкциями из-за обвинений в нарушении прав человека.

Как сообщал УНИАН, 29 июня Сирия сделала официальное заявление по поводу так называемых "ЛНР" и "ДНР". Страна решила признать независимость псевдореспублик, подконтрольных Кремлю.

В ответ украинский президент Владимир Зеленский заявил о прекращении отношений с Сирией а также отметил, что санкционное давление против Сирии усилится.

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