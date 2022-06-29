Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел государства.

Сирия сделала официальное заявление по поводу так называемых "ЛНР" и "ДНР". Государство решило признать независимость псевдореспублик, подконтрольных Кремлю.

Сообщение МИД опубликовал местный портал SANA.

"Воплощая общую волю и стремление наладить отношения во всех сферах, Сирийская Арабская Республика приняла решение признать независимость и суверенитет "Луганской Народной Республики" и "Донецкой Народной Республики", — сказано в официальном заявлении Министерства иностранных дел.

Напомним, Сирия — один из союзников России. Согласно многочисленным сообщениям, РФ вербовала наемников в государстве. А еще Сирия покупала зерно, украденное в Украине.

Ранее в июне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался признавать "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР". Он назвал их "квазигосударственными территориями" во время комментария на Петербургском международном экономическом форуме. Все это происходило в присутствии президента России Владимира Путина.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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