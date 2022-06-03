Пшеницу воруют с предприятия, на котором собирается пшеница из трех областей Украины в одну партию.

Зерно, которое российские оккупанты воруют у украинских фермеров на временно оккупированных территориях, среди прочего вывозится в Сирию, куда Россия отправила уже 100 тысяч тонн пшеницы.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на ответ украинского посольства в Бейруте.

Грузы доставлялись российским судном "Матрос Позынич", которое пришвартовалось в Главном морском порту Сирии Латакия в конце мая.

Данные Refinitiv показывают, что "Матрос Позиніч" загрузил пшеницу в порту Севастополь в украинском Крыму, который Россия аннексировала в 2014 году, с датой отправления 19 мая и местом выгрузки в Сирии. Спутниковые снимки Planet Labs PBC 29 мая показали, что судно пришвартовано в Латакии.

"Воруют пшеницу с предприятия, на котором собирается пшеница из трех областей Украины в одну партию", – сообщили в посольстве. "Это преступная деятельность".

В украинском посольстве добавили, что они пыталась обратиться к сирийским властям, но так и не получили ответа. За последние три месяца в Сирию поступило более 100 тыс. тонн награбленной украинской пшеницы. С международными ценами на пшеницу в более чем 400 долларов за тонну, такой объем должен был стоить более 40 миллионов долларов.

Министерство информации Сирии не ответило обращение Reuters с просьбой за комментарием относительно получения краденого украинского зерна. Сирийское министерство сельского хозяйства и чиновники в порту Латакии таакож не ответили на запросы о комментарии.

Как сообщил УНИАН, вчера стало известно, что власти Турции подготовили "дорожную карту" для решения глобального продовольственного кризиса, спровоцированного нападением РФ на Украину. В частности, по итогам переговоров турецкой стороны с представителями Украины, РФ и ООН, подготовлена "дорожная карта", которая обеспечит работу "зернового коридора" под эгидой ООН. Этот план будет включать маршрут, страхование, безопасность судов, разминирование портов, а также состав командного центра.

В рамках этой инициативы на мировые рынки планируется вывезти 20 млн тонн зерна.

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