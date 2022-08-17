За 17 дней работы зернового коридора из украинских портов вышло 24 судна.

В порт "Черноморск" направляются 5 судов под загрузку более 70 тысяч тонн украинской аграрной продукции.

Об этом сообщили в пресс-службе государственного предприятия "Администрация морских портов Украины".

"Вчера из портов вышел самый большой караван из 5 судов, а сегодня ожидаем заход такого же по размерам каравана под загрузку более 70 тысяч тонн пшеницы, отрубей, подсолнечного масла и кукурузы", - говорится в сообщении.

Вместе с тем сегодня утром, 17 августа, из Одесского порта до точки формирования каравана вышли суда SARA и EFE, а из порта "Черноморск" - PETREL S, которые в направлении Босфора везут 33 тысячи тонн пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла.

Как сообщил руководитель ГП "АМПУ" Алексей Востриков, в целом, в рамках реализации инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания, за 17 дней работы зернового коридора из украинских портов вышло 24 судна. А планируется выйти на месячный объем перевалки более чем 3 млн тонн с интенсивностью около 100 судов в месяц.

"Зерновой коридор":

22 июля 2022 года в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

1 августа в рамках реализации договоренностей из Одесского порта отправилось первое судно – RAZONI под флагом Сьерра-Леоне. Судно перевозило 26 тысяч тонн украинской кукурузы в ливанский порт Триполи.

5 августа из портов Большой Одессы отправился первый караван судов с украинским зерном. На борту трех балкеров NAVI STAR, ROJEN и POLARNET – 57 тысяч тонн украинской кукурузы, которая направляется к Турции, Великобритании и Ирландии.

9 августа из порта "Черноморск" вышло еще два судна с 70 тысяч тонн продовольствия.

По состоянию на 11 августа всего через гуманитарные морские коридоры удалось вывезти из Украины около 375 тысяч тонн зерна.

12 августа 2022 года из портов Украины все же вышли два судна с зерном.

12 августа также в порт "Южный" прибыло судно под погрузку зерном для Африки.

По состоянию на 13 августа 16 судов с украинской агропродукцией были отправлены по зерновому коридору.

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