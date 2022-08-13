Ракетоносители с 16 ракетами наготове продолжают держать уровень угрозы ракетных ударов на отметке высокой вероятности.

Уже 16 судов с агропродукцией отправились зерновыми коридорами из украинских портов.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров в сводке по состоянию на 11:00.

По его словам, уже 16 судов с агропродукцией отправились зерновыми коридорами из украинских портов.

"Штормовая погода заставляет рашистский флот держаться ближе к пунктам базирования, но ракетоносители с 16 ракетами наготове продолжают держать уровень угрозы ракетных ударов на отметке высокой вероятности", - отметил Назаров.

Он подчеркнул, что функционирование зерновых коридоров продолжается в плановом порядке.

"В рамках реализации договоренностей уже 16 судов отправились из украинских портов с агропродукцией. Еще одно судно прибыло для загрузки под эгидой Всемирной продовольственной программы ООН, впоследствии оно двинется в Эфиопию с 23 тыс. тонн зерна", - добавил спикер командования.

"Зерновой коридор":

22 июля 2022 года в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

1 августа в рамках реализации договоренностей из Одесского порта отправилось первое судно – RAZONI под флагом Сьерра-Леоне. Судно перевозило 26 тысяч тонн украинской кукурузы в ливанский порт Триполи.

5 августа из портов Большой Одессы отправился первый караван судов с украинским зерном. На борту трех балкеров NAVI STAR, ROJEN и POLARNET – 57 тысяч тонн украинской кукурузы, которая направляется к Турции, Великобритании и Ирландии.

9 августа из порта "Черноморск" вышло еще два судна с 70 тысяч тонн продовольствия.

По состоянию на 11 августа всего через гуманитарные морские коридоры удалось вывезти из Украины около 375 тысяч тонн зерна.

12 августа 2022 года из портов Украины все же вышли два судна с зерном.

12 августа также в порт "Южный" прибыло судно под погрузку зерном для Африки.

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