Судно BRAVE COMMANDER завтра начнут загружать 23 тыс. тонн украинского зерна.

В морской порт "Южный" (Одесская обл.) прибыло судно под погрузку зерном для Африки.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины в Facebook со ссылкой на профильного министра Александра Кубракова.

Отмечается, что сегодня в порт "Южный" прибыло под погрузку судно BRAVE COMMANDER под флагом Либерии.

Судно было зафрахтовано Мировой продовольственной программой ООН для перевозки продовольствия в Эфиопию.

"С начала обсуждения "зерновой инициативы" Украина понимала свою ответственность перед социально незащищенным населением стран Африки, Азии и стран Латинской Америки, которое традиционно было одним из ключевых потребителей украинской агропродукции. Особенно это касается помощи тем, кто непосредственно находится на грани голода", - сказал Кубраков.

По его словам, судно BRAVE COMMANDER завтра начнут загружать 23 тыс. тонн украинского зерна, которое будет направлено для жителей Эфиопии.

"Более того, мы работаем с Мировой продовольственной программой (ООН) над тем, чтобы объемы перевозок продовольствия только росли. Благодарен партнерам из ООН за сотрудничество. Планируем в кратчайшие сроки загрузить судно и отправить потребителям. Работаем над тем, чтобы разблокированные порты стали гарантией стабилизации гуманитарной ситуации в мире", – прокомментировал министр инфраструктуры.

Отмечается, что из портов Большой Одессы уже 14 судов отправились с агропродукцией. На их борту более 430 тыс. тонн агропродукции.

"Зерновой коридор":

22 июля 2022 года в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

1 августа в рамках реализации договоренностей из Одесского порта отправилось первое судно – RAZONI под флагом Сьерра-Леоне. Судно перевозило 26 тысяч тонн украинской кукурузы в ливанский порт Триполи.

5 августа из портов Большой Одессы отправился первый караван судов с украинским зерном. На борту трех балкеров NAVI STAR, ROJEN и POLARNET – 57 тысяч тонн украинской кукурузы, которая направляется к Турции, Великобритании и Ирландии.

9 августа из порта "Черноморск" вышло еще два судна с 70 тысяч тонн продовольствия.

По состоянию на 11 августа всего через гуманитарные морские коридоры удалось вывезти из Украины около 375 тысяч тонн зерна.

12 августа 2022 года из портов Украины все же вышли два судна с зерном.

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