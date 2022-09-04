Шмыгаль заявил, что Германия - надежный и последовательный партнер Украины.

На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения Украина выступила с предложением направить в ЗАЭС специальную миссию ЕС и ООН.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцом в Берлине.

Шмыгаль отметил, что на встрече речь шла об усилении обороноспособности и дальнейшей всесторонней поддержки Украины.

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"Предложил направить на ЗАЭС специальную миссию ЕС и ООН. Убедился, что Германия - надежный и последовательный партнер Украины", - отметил глава правительства Украины.

"При поддержке Германии стремимся усилить сотрудничество с международными финансовыми организациями", - добавил премьер-министр.

Война в Украине и Запорожская АЭС:

Запорожскую АЭС с 4 марта контролируют российские захватчики. Также под оккупантами город-спутник АЭС - Энергодар.

26 июня 2022 года стало известно, что оккупанты готовятся к боям вблизи Запорожской АЭС.

29 июня 2022 года появилась информация о том, что на Запорожской АЭС оккупанты готовят серьезную провокацию.

30 июня 2022 года МАГАТЭ потеряло связь с Запорожской АЭС.

2 июля 2022 года "Энергоатом" восстановил связь между Запорожской АЭС и МАГАТЭ.

5 августа российские оккупанты трижды обстреляли промышленную площадку Запорожской атомной электростанции.

По данным "Энергоатома" войска РФ в Энергодаре стреляли в сторону Запорожской АЭС, враг попал в высоковольтную линию связи 330 кВ ОРУ автотрансформатора ЗАЭС – Запорожскую тепловую электростанцию.

6 августа появилась информация о том, что российские оккупанты могли заминировать ЗАЭС.

Также 6 августа стало известно о том, что один из энергоблоков Запорожской АЭС отключен от энергосистемы.

11 августа 2022 года российские захватчики неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС территории вблизи атомного объекта.

11 августа российские оккупанты продолжили бить по Запорожской АЭС. Были повреждения.

18 августа Россия выдвинула Украине абсурдное условие. Оккупанты угрожали остановить работу ЗАЭС.

25 августа Государственная инспекция по ядерному регулированию Украины заявила об обесточивании ЗАЭС – произошло отключение от энергосети пятого и шестого энергоблоков.

По состоянию на 26 августа два энергоблока ЗАЭС были вновь подключены к энергосети.

27 августа появилась информация о том, что РФ проводит последние приготовления для подключения ЗАЭС к своей сети.

29 августа оккупанты повредили инфраструктуру ЗАЭС, зафиксирован риск утечки водорода.

1 сентября миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС. Российские оккупанты не пустили на ЗАЭС журналистов вместе с МАГАТЭ.

3 сентября МАГАТЭ заявило о том, что Запорожскую АЭС отключили от сети.

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