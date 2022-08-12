На борту кораблей 3,5 тысячи тонн пшеницы и 60 тысяч тонн кукурузы.

Два судна с украинским зерном вышли из портов Черноморск и Южный в Одесской области. Это стало возможным благодаря инициативе "зернового коридора" в Черном море.

Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции в Twitter-аккаунте.

По данным ведомства, из украинских портов вышли:

судно SORMOVSKY под флагом Белиза. На его борту 3,5 тысячи тонн пшеницы. Корабль следует из Черноморска в город Текирдаг, Турция.

корабль STAR LAURA под флагом Маршалловых островов. На его борту 60 тысячами тонн кукурузы. Корабль следует из Южного в Иран.

"Зерновой коридор" в Черном море - что известно

22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

1 августа в рамках реализации договоренностей из Одесского порта отправилось первое судно – RAZONI под флагом Сьерра-Леоне. Судно перевозило 26 тысяч тонн украинской кукурузы в ливанский порт Триполи.

5 августа из портов Большой Одессы отправился первый караван судов с украинским зерном. На борту трех балкеров NAVI STAR, ROJEN и POLARNET – 57 тысяч тонн украинской кукурузы, которая направляется к Турции, Великобритании и Ирландии.

9 августа из порта "Черноморск" вышло еще два судна с 70 тысяч тонн продовольствия.

По состоянию на 11 августа всего через гуманитарные морские коридоры удалось вывезти из Украины около 375 тысяч тонн зерна.

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