Препятствий корабельным караванам не выявлено.

Через гуманитарные морские коридоры удалось вывезти из Украины около 375 тыс. тонн зерна.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов во время брифинга.

"С начала августа из украинских морских портов "Черноморск", "Одесса" и "Пивденный" был осуществлен переход 12 судов в Средиземное море. Всего по гуманитарному коридору из морских портов было вывезено около 375 тыс. тонн зерновых грузов и продуктов питания", – отметил он.

При этом Громов добавил, что препятствий корабельным караванам не выявлено.

Война в Украине и зерновой коридор:

22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

1 августа в рамках реализации договоренностей из Одесского порта отправилось первое судно – RAZONI под флагом Сьерра-Леоне. Судно перевозило 26 тыс. тонн украинской кукурузы в ливанский порт Триполи.

5 августа из портов Большой Одессы отправился первый караван судов с украинским зерном. На борту трех балкеров NAVI STAR, ROJEN и POLARNET – 57 тысяч тонн украинской кукурузы, которая направляется к Турции, Великобритании и Ирландии.

9 августа из порта "Черноморск" вышло еще два судна с 70 тыс. тонн продовольствия.

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