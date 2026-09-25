Россия запускает по Украине тысячи некогда редких реактивных дронов, – BI

Ранее редко встречавшиеся турбореактивные беспилотники стали значительной частью российских дальних атак, создавая новую проблему для украинской ПВО.

Россия резко увеличила использование турбореактивных ударных дронов во время атак на Украину, пишет Business Insider.

По словам полковника Юрия Игната, главного представителя Воздушных сил Украины, Кремль уже запустил по Украине 7700 таких дронов. Основная часть реактивных беспилотников была запущена в течение лета. Если в июне Россия использовала 350 таких дронов, то в июле их количество выросло до 1500, а в августе – до 2850.

В сентябре Россия уже запустила 1900 более быстрых и совершенных беспилотников.

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По словам Игната, это означает, что как минимум половину всех российских дальнобойных атак с использованием беспилотников составляют реактивные системы, включая российские версии иранских "Шахедов".

"Это говорит о том, что враг не останавливается, что он находит возможности приобрести эти реактивные двигатели, другие компоненты и собрать их на территории России", – сказал Игнат.

Почему реактивные дроны стали проблемой

Реактивные беспилотники представляют особую проблему для украинской противовоздушной обороны из-за их высокой скорости. Украина при этом продолжает искать недорогие средства, которые можно было бы производить в больших количествах для борьбы с такими целями.

Ранее основным российским ударным беспилотником был пропеллерный "Герань-2", созданный по образцу "Шахеда-136". Он развивал скорость около 185 км/ч.

Для борьбы с массированными атаками Украина начала использовать дроны-перехватчики. Однако появление более быстрых реактивных беспилотников создало новый вызов для такой системы обороны.

Более новый реактивный "Герань-3" считается российским аналогом иранского "Шахеда-238". Его максимальная скорость может достигать 600 км/ч, а при пикировании – даже 800 км/ч.

Также Россия представила "Герань-4" с дельтаобразным крылом, который имеет планер, приспособленный к высоким скоростям.

Россия расширяет производство

Рост количества реактивных дронов свидетельствует о расширении доступа России к необходимым компонентам. Украинская сторона заявляла, что часть реактивных двигателей Россия получает из Китая.

Также в российских беспилотниках обнаруживали электронные компоненты, в частности цифровые сигнальные процессоры, генераторы тактовых импульсов и приемники, произведенные американскими или европейскими компаниями.

Кремль, как отмечается в материале, планирует и в дальнейшем наращивать производство беспилотников.

На прошлой неделе издание Politico сообщило о планах российской государственной компании производить достаточно материалов для планера еще 28 тысяч односторонних ударных беспилотников в год. Это в дополнение к 36 тысячам, которые компания, по оценкам, уже производит ежегодно.

Спутниковые снимки также показали новый российский объект, предназначенный для запуска реактивных дронов. Он оборудован рельсами длиной 85 м.

Украина разрабатывает новые перехватчики

В ответ Украина начала разрабатывать реактивные беспилотники-перехватчики. Однако их производство пока находится на ранней стадии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на этой неделе, что Украина уже испытала в боевых условиях четыре типа реактивных беспилотников-перехватчиков.

В то же время, согласно приведtнным в материале данным, украинская противовоздушная оборона перехватывает около 60% российских дронов. Для сравнения: когда Россия в основном использовала пропеллерные "Шахеды", этот показатель составлял около 90%.

Борьба с "Шахедами"

Как сообщал УНИАН, Украина использует легкомоторные самолеты для перехвата российских ударных дронов, и НАТО стоит перенять этот опыт.

В Украине волонтерская группа уже использует швейцарский учебно-тренировочный самолет Pilatus PC-9 для перехвата дронов типа "Шахед". Машина оснащена подвесными блоками с пулеметами калибра 7,62 мм. По словам представителей этой команды, для надежного перехвата реактивных дронов требуется скорость не менее 300 узлов.

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