Нацбанк укрепил гривню к доллару: официальный курс валют на понедельник

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,14 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 28 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,84 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 13 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,14 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 2 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,75/45,78 грн/долл., а к евро – 51,08/51,09 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 25 сентября вырос на 9 копеек и составил 45,23 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 44,71 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне снизился на 6 копеек и составил 51,60 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,92 гривни за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" снизился на 5 копеек и составил 45,10 гривни за доллар, а курс евро подешевел также на 5 копеек и составил 51,50 гривни за евро. При этом продать американскую валюту в банке можно было по курсу 44,50 гривни, а евро – по курсу 50,50 гривни за единицу иностранной валюты.

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