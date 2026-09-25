Босс Ryanair вновь пугает туристов 'значительным' ростом цен на авиабилеты следующим летом

Путешественников призывают покупать билеты на следующий год уже сейчас, чтобы сэкономить.

Генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири предупредил, что нет никаких сомнений в росте цен на авиабилеты к лету 2027 года на фоне последствий кризиса на Ближнем Востоке.

Тем не менее, если купить билеты сейчас, это, скорее всего, обойдется дешевле, чем при покупке в последний момент, пишет The Sun.

Издание напоминает, что некоторые авиакомпании застраховали себя от колебаний цен на топливо (зафиксировав стоимость закупок), однако действие этих соглашений может закончиться, если конфликт затянется до следующего года.

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Говоря о перспективах 2027 года, Майкл О'Лири отметил, что цены на перелеты будут двигаться "только в одном направлении" – "существенно вверх".

"Я полагаю, что тарифы для пассажиров Ryanair и всех остальных авиакомпаний вплоть до лета 2027 года будут ощутимо расти из-за значительно более высоких цен на нефть. У меня нет сомнений, что в следующем году цены на билеты вырастут. Вопрос лишь в том, насколько", – заявил он.

Как ситуация с авиационным топливом влияет на Ryanair

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее в Ryanair заявляли, что около 80% авиационного топлива на 2027 год у компании застраховано по цене 67 долларов США за баррель, что позволяет ей рассчитывать на еще один прибыльный год. Однако в целом по отрасли ситуация выглядит куда более плачевной.

Одновременно лоукостер ради экономии запасов авиатоплива решил существенно сократить количество рейсов предстоящей зимой.

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