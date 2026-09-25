В Киеве существенно повысили тарифы на воду, – КГГА

Общий тариф на водоснабжение и водоотведение в Киеве вырос вдвое.

В Киеве установили новые тарифы на подачу холодной воды и водоотведение. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Для населения стоимость услуг по подаче холодной воды и водоотведению в Киеве составит 63,79 грн/кубометр", – отметили в КГГА.

При этом там добавили, что город в координации с "Киевводоканалом" обеспечит постепенное приведение цен в соответствие с реальными затратами.

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В КГГА также указали, что большинство водоканалов Украины уже увеличили тарифы на воду и водоотведение до отметки 90 грн за куб. и выше. Однако там обещают, что тариф в почти 90 грн/куб. в Киеве пока для населения применяться не будет.

Напомним, что ранее общий тариф на водоснабжение и водоотведение в столице составлял 30,38 гривни за кубометр. Таким образом, новый тариф на воду в Киеве вырос вдвое.

Тарифы на воду – главные новости

С 1 июля 2026 года во многих регионах Украины существенно выросли тарифы на водоснабжение и водоотведение. Тогда сообщалось, что в некоторых городах стоимость этих услуг увеличилась вдвое, а местами – даже втрое.

3 сентября Киевсовет поддержал повышение тарифа на водоснабжение и водоотведение до 63,79 гривни за кубометр. Решение объясняли ростом стоимости электроэнергии, топлива и реагентов.

Ранее в "Киевводоканале" сообщали, что предыдущий тариф, который оставался неизменным с 2022 года, покрывал себестоимость производства услуг по централизованному водоснабжению и централизованному водоотведению лишь на 34%.

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