В течение недели Ллойд Остин планирует встретиться с членами правительства и военными руководителями в Израиле, Германии, Великобритании, а также в штаб-квартире НАТО в Бельгии.

Министр обороны США Ллойд Остин начинает серию зарубежных встреч с союзниками США на фоне роста напряженности из-за агрессии России против Украины.

Читайте такжеБлинкен поговорил об Украине с министрами иностранных дел Германии и ФранцииКак сообщает Радио Свобода, в течение недели Остин планирует встретиться с членами правительства и военными руководителями в Израиле, Германии, Великобритании, а также в штаб-квартире НАТО в Бельгии.

Ранее в своем заявлении Пентагон сообщал, что министр обороны США обсудит со своими коллегами и другими высокопоставленными лицами "важность международных отношений в сфере обороны, преданность США сдерживанию и обороне, равномерному распределению бремени ресурсов за обеспечение устойчивой трансатлантической безопасности".

Так, 11 апреля Остин с двухдневным визитом прибудет в Израиль, где встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и министром обороны Бени Ганцем.

13 апреля в Берлине глава Пентагона проведет встречу с министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр и внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Яном Хекеру.

В оборонном ведомстве США отмечают, что повестка дня переговоров Остина в Берлине предусматривает "борьбу с тлетворным влиянием общих стратегических соперников и продолжение диалога о позиции США в Германии и других странах".

В Пентагоне также сообщили, что встреча Остина 14 апреля в Брюсселе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом будет сосредоточена на том, "как Североатлантический альянс борется с дестабилизирующим поведением России", а также на росте влияния Китая, терроризме и глобальных вызовах, таких как COVID-19 и изменение климата.

В повестке дня главы Пентагона будет и обсуждение косвенных переговоров в Вене между официальными лицами США и Ирана по возврату к соблюдению ядерного соглашения 2015 года между Ираном и мировыми государствами, от выполнения которого администрация экс-президента США Дональда Трампа отказалась в 2018 году.

Напоследок Остин проведет переговоры с главой Минобороны Великобритании Беном Уоллесом.

Стягивание российских войск к границе Украины

30 марта 2021 года главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще взыскать до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ.

Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

Президент Владимир Зеленский отметил, что РФ путем увеличения количества войск на границе пытается оказать давление на Украину.

1 апреля глава Минобороны США Ллойд Остин в разговоре с министром обороны Украины Андреем Тараном заверил, что Украина не останется один на один в случае усиления российской агрессии.

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Автор: Антонина Доломанжи