Стороны "подвели итоги последних мер по сдерживанию России"

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с главой министерства иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс. Стороны обсудили ситуацию вокруг агрессии Российской Федерации в отношении Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

Отмечается, что стороны "подвели итоги последних мер по сдерживанию России от военного наращивания в Украине и вокруг нее".

При этом указано, что Вашингтон и Лондон "координируют свои действия между собой, а также с НАТО и европейскими союзниками и партнерами, чтобы побудить Россию к деэскалации напряженности и переходу ее на путь дипломатии".

Кроме того, Блинкен и Трасс обсудили противостояние экономическому давлению Китая, а также возможности успешного завершения переговоров с Ираном по ядерной программе.

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Осенью 2021 года в СМИ начала появляться информация, что власти России перебросили много военных и техники к границе с Украиной.

Украина, США и ряд других западных стран предположили, что РФ готовится к вторжению. Москва отвергла обвинения и потребовала от Штатов и НАТО "гарантий безопасности", в частности, отказаться от расширения Альянса на восток.

В Альянсе утверждали, что не откажутся от политики "открытых дверей".

22 января этого года в Украину прибыл самолет с первой из нескольких партий пакета помощи безопасности, недавно принятой Джо Байденом, а 23 января - вторая партия военной помощи от США.

Читайте также"Все непросто, но есть надежда": Зеленский успокоил украинцев в новом обращении (видео)23 января Государственный департамент США санкционировал добровольный отъезд своих сотрудников и распорядился об отъезде соответствующих членов семьи из посольства в Киеве.

В Министерстве иностранных дел Украины считают эвакуацию сотрудников Посольства США в Украине преждевременной и проявлением чрезмерной предосторожности.

В то же время соответствующие решения приняли и Великобритания, Австрия, Япония, Германия и Австралия.

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