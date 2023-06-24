Террорист заявил, что выбранная Пригожиным стратегия быстрого рывка на Москву, хотя и предельно рискованная, но поражает смелостью и имеет шансы на успех.

Террорист Игорь Стрелков-Гиркин проанализировал ситуацию вокруг мятежа в России, организованного главарем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным. Именно в этот момент мятежники Пригожина двигаются в сторону Москвы.

В своем Телеграмм-канале боевик Стрелков указал, что выбранная Пригожиным стратегия быстрого рывка на Москву, хотя и предельно рискованная, но поражает смелостью и имеет шансы на успех.

Он прогнозирует, что закрепившись в Ростове и отвлекая на себя внимание вагнеровцы смогли бы "бросить в рейд на Москву самые боеспособные ударные подразделения". Их задачей было бы, обходя все крупные центры и стараясь не ввязываться в бои с местными гарнизонами, "рваться в Москву и во что бы то ни стало быстрее ее достичь".

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Далее – расчет делается на панику и бегство всех высших чиновников и взятие власти "валяется земли". В итоге Пригожину останется только принимать очередь рвущихся, срочно ему присягнуть "чиновников всех внезапно прозревших рангов" и торжественно въехать в Кремль – анализирует Гиркин.

Российский террорист отметил, что у этой стратегии есть всего две уязвимости: возможность столкновения с боеспособными и не желающими сдаваться относительно крупными частями до подхода к Москве и неизбежны в этом случае проблемы со снабжением ударной группировки.

И здесь стратеги "Вагнера" снова "угадали" решение - "окопаться" частью сил в Ростове и привлечь туда усилия тех, кто еще готов сражаться (хотя бы на уровне намерений) за Кремль – отмечает Гиркин.

Подытоживая свою "аналитику", террорист отдал должное блестяще-дерзкому "набегу" Пригожина. "Сработает задумка или нет – узнаем, возможно, уже в начале следующих суток", – закончил Гиркин.

Военный мятеж Пригожина: все что нужно знать

Вчера, 23 июня, Евгений Пригожин заявил, что армия РФ обстреляла ракетами бойцов его ЧВК по приказу министра обороны Шойгу и главнокомандующего ВС РФ Герасимова.

Пригожин объявил, что он будет мстить Шойгу и повел свою армию в сторону Москвы "останавливать" военное руководство России. После захвата военных объектов в Ростове-на-Дону вагнеровцы начали действовать в Воронеже, который и открывает дорогу на Москву.

На этом фоне появились сообщения, что Путин вместе с некоторыми правительственными чиновниками бежал из Москвы в сторону Петербурга. Его самолет исчез с радаров на границе Тверской и Новгородской областей.

Источники сообщают, что российский диктатор Путин хочет избежать битвы за Москву, поэтому планирует "точечно" ликвидировать Пригожина, а наемникам "ЧВК Вагнера" пообещать амнистию.

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