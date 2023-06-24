В настоящее время наемники ЧВК "Вагнер" движутся в сторону Москвы через Воронежскую и Липецкую области.

Российские спецслужбы на сегодняшний день не имеют конкретного плана по подавлению вооруженного восстания Пригожина и его наемников. В этом признался ВВС сотрудник спецслужбы.

Сотрудник спецслужбы также подтвердил информацию, что "вагнеровцы" захватили все ключевые объекты в Воронеже вслед за Ростовом-на-Дону.

Ранее о том, что бойцы ПИК "Вагнер" вошли в Воронеж, сообщило агентство Reuters. При этом есть информация, что наемники якобы вошли в город "без сопротивления".

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Ни главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, ни российские власти о взятии военных объектов в Воронеже пока не сообщали.

Военный мятеж Пригожина: все что нужно знать

Вчера, 23 июня, Евгений Пригожин заявил, что армия РФ обстреляла ракетами бойцов его ЧВК по приказу министра обороны Шойгу и главнокомандующего ВС РФ Герасимова.

Пригожин объявил, что он будет мстить Шойгу и повел свою армию в сторону Москвы "останавливать" военное руководство России. После захвата военных объектов в Ростове-на-Дону вагнеровцы начали действовать в Воронеже, который и открывает дорогу на Москву.

На этом фоне появились сообщения, что Путин вместе с некоторыми правительственными чиновниками бежал из Москвы в сторону Петербурга. Его самолет исчез с радаров на границе Тверской и Новгородской областей.

Источники сообщают, что российский диктатор Путин хочет избежать битвы за Москву, поэтому планирует "точечно" ликвидировать Пригожина, а наемникам "ЧВК Вагнера" пообещать амнистию.

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