Россияне заявили, что официальный Берлин наврал.

В конце марта в Министерстве иностранных дел Германии опровергли слухи о изгнание более 30-ти аккредитованных российских дипломатов. Однако в Москве сообщили, что Берлин все-таки принял это решение.

Как отмечает в интервью ТАСС дипломатический российский источник, "опровержение информации о массовой высылке было ложью".

"Пример лжи официального Берлина. Почему официальные лица ФРГ наврали о высылке российских дипломатов, неизвестно. Такое решение принято и будет реализовано", - отметил источник.

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В Москве сообщили, что с ответом не замедлят.

"На это российская сторона ответит должным образом", - добавил дипломат.

Изгнание российских дипломатов из Германии

25 марта издание Focus сообщило, что Германия готовится выслать из страны более трех десятков российских дипломатов, имеющих соответствующую аккредитацию. Органы безопасности ФРГ считают, что эти лица могут использовать свои полномочия для целей Кремля.

Впоследствии в МИД Германии опровергли эту информацию. Представительница ведомства в интервью российскому изданию заявила, что таких шагов на тот момент не было предусмотрено.

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