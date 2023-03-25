Органы безопасности Германии считают, что дипломаты из России могут использовать свой иммунитет для незаконной вербовки немецких информаторов из политики, бизнеса, науки и Вооруженных сил.

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением в Украину, Германия вышлет из страны российских дипломатов.

Как сообщает Focus, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок планирует выслать из страны более 30 дипломатов агрессора, аккредитованных в Берлине.

Органы безопасности Германии считают, что дипломаты из России могут использовать свой иммунитет для незаконной вербовки немецких информаторов из политики, бизнеса, науки и Вооруженных сил.

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Они необходимы им для проведения в стране диверсионных или дезинформационных операций.

"Резиденции российских секретных служб, которые размещены в посольстве в Берлине и в нескольких консульствах, укомплектованы плотнее, чем во время холодной войны и насчитывают около 160 офицеров", - говорится в материале.

Война в Украине и позиция Германии

25 января 2023 года Германия объявила о передаче Украине танков Leopard 2. Также немецкие власти предоставили разрешение своим партнерам передать эти танки Киеву.

20 марта 2023 года Германия отправила БМП Marder в Украину. В этом году должно поступить 40 единиц боевых машин.

24 марта 2023 года Германия выделила Киеву новый пакет военной помощи.

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