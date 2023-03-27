Представитель МИД ФРГ не подтвердила информацию о высылке 30 российских дипломатов и заявила, что такая мера пока не планируется.

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением РФ в Украину, в МИД Германии не подтвердили информацию о том, что 30 российских дипломатов будут высланы из страны.

Как сообщает "Коммерсант", представитель МИД ФРГ не подтвердила информацию о высылке 30 российских дипломатов и заявила, что такая мера пока не планируется.

"Такая мера - в том виде, в каком она была представлена в материале, в настоящий момент не предусмотрена", - сказала представитель ведомства.

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Ситуация с российскими дипломатами в Германии

25 марта 2023 года Focus сообщил о том, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок планирует выслать из страны более 30 дипломатов агрессора, аккредитованных в Берлине.

Как говорилось в материале, органы безопасности Германии считают, что дипломаты из России могут использовать свой иммунитет для незаконной вербовки немецких информаторов из политики, бизнеса, науки и Вооруженных сил.

Они необходимы им для проведения в стране диверсионных или дезинформационных операций.

"Резиденции российских секретных служб, которые размещены в посольстве в Берлине и в нескольких консульствах, укомплектованы плотнее, чем во время холодной войны и насчитывают около 160 офицеров", - говорилось в материале.

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