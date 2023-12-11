Чиновница также добавила, что текущая неделя является решающей для ЕС и Украины по вопросу о начале переговоров о вступлении.

Государственный министр по европейским делам Германии Анна Люрманн подтвердила, что ее страна в 2024 году удвоит военную помощь Украине. Предусмотренная на поддержку Киева сумма составляет 8 млрд евро.

"Федеративная Республика Германия удвоит военную поддержку Украины в следующем году с 4 миллиардов до 8 миллиардов", – заявила Люрманн перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам.

Чиновница также добавила, что текущая неделя является решающей для ЕС и Украины по вопросу о начале переговоров о вступлении. Она заверила в четкой позиции Германии относительно евроинтеграции Украины.

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По словам Анны Люрманн, 26 членов Евросоюза очень сплочены в том, что хотят начала переговоров.

Помощь Украине: другие новости от партнеров

Великобритания и Норвегия создали "морскую коалицию", чтобы помочь Украине укрепить позиции в Черном море. В рамках инициативы Лондон передаст Киеву два минных тральщика.

Несколькими днями ранее Германия передала Украине новую партию военной помощи. В пакет вошли боеприпасы, бесплиотники, гранатометы и другое оборудование.

6 декабря о новом пакете помощи объявила Великобритания. Речь идет о зимнем пакете гуманитарной помощи на общую сумму 47 млн долларов. Эти деньги являются частью гуманитарной помощи Великобритании Украине в размере 127 млн фунтов стерлингов, рассчитанной на 2023-2024 годы.

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