В частности, украинское государство получило десятки гранатометов.

Германия передала Украине новую военную помощь, в которую вошли боеприпасы, дроны, гранатометы и грузовики.

Об этом сообщает сайт Федерального правительства Германии. В частности, Украина получила от Германии еще 250 артиллерийских снарядов калибра 155 мм (всего было доставлено более 26 тыс. таких снарядов).

Кроме того, была получена такая помощь:

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1 разведывательный комплекс LUNA NG;

10 разведывательных беспилотников VECTOR с запчастями (всего в Украину доставлено 152 дрона такого типа);

6 погранично-патрульных автомобилей (всего 241);

8 грузовиков Zetros (всего 232);

100 тыс. аптечек первой помощи (всего 500 тыс.);

медицинские материалы.

Наше государство также получило от немецкой стороны 30 гранатометов GMG.

В центре внимания помощь Украине - сегодня это стоит прочитать

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2023 года Министерство финансов Германии приняло решение удвоить военную помощь Украине в рамках дотаций на 2024 год. Военная помощь Киеву на 2024 год составит 8 млрд евро.

Ранее Германия предоставила Украине 5 реактивных систем залпового огня MARS II, 18 боевых танков Leopard 2A6, 80 боевых машин пехоты MARDER, 14 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, 3 системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM и 2 пусковые установки IRIS-T SLS, систему противовоздушной обороны Patriot и две пусковые установки Patriot, а также другие виды вооружения и техники.

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