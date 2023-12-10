В Берлине утверждают, что наращивают объемы военного производства.

В течение следующего года Германия планирует передать Украине около 200 тысяч снарядов. Об этом сообщил генеральный инспектор Вооруженных сил Германии Карстен Бройер в интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

"Германия в следующем году сможет поставить почти 200 000 артиллерийских снарядов. Я думаю, это значительная часть от запланированного миллиона", – заявил он.

Бройер подчеркнул, что сейчас немецкая оборонная промышленность увеличивает производственные мощности.

Видео дня

Миллион снарядов от ЕС для Украины

Как писал УНИАН, в начале этого года страны ЕС договорились, что до марта следующего года совместными усилиями передадут Украине один миллион артиллерийских боеприпасов. Однако уже осенью стало понятно, что Европа сильно отстает от этих планов. По состоянию на ноябрь было поставлено лишь около 30% от запланированного.

По словам верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Бореля, чтобы достичь согласованных показателей, оборонные фирмы должны больше сосредоточиться на передаче боеприпасов в Украину и меньше - на экспорте в другие страны. Дипломат сомневается, что оборонные производственные мощности ЕС достигли верхнего предела.

Вас также могут заинтересовать новости: